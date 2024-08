Mesmo em tempos de tecnologia cada vez mais avançada, ainda há pessoas que preferem os meios tradicionais. Um desses casos é o uso dos parquímetros para retirar o tíquete do estacionamento rotativo em ruas centrais de Caxias do Sul. Segundo a empresa Rek Parking, concessionária do sistema, apenas 5% dos usuários ainda utilizam as máquinas, enquanto que a grande maioria já aderiu ao aplicativo Rek Pay e outros meios de pagamento.