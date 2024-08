Ações em Caxias do Sul marcam o mês de combate à violência contra a mulher

O mês de agosto traz consigo um olhar voltado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Para marcá-lo, uma série de atividades alusivas ao Agosto Lilás será promovida a partir desta segunda-feira (5) em Caxias do Sul. A programação contempla palestras, exposições e distribuição de materiais para informar a população sobre os direitos das mulheres e as diferentes formas de violência de gênero, além de incentivar denúncias e oferecer suporte às vítimas. As ações são promovidas pela Diretoria de Proteção Social e pela Coordenadoria da Mulher de Caxias do Sul.