Saiba quais são as 66 ruas que passarão por recuperação de pavimentação em Caxias do Sul

Foi retomada nesta terça-feira (23) a pavimentação asfáltica para recuperar trechos de 66 ruas de Caxias do Sul. Os trabalhos estão sendo executados pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) e o projeto faz parte do financiamento da prefeitura de R$ 40 milhões para melhorias nas vias. Por este contrato, a Codeca recebeu R$ 22 milhões para recuperar trechos já mapeados. O valor restante do financiamento será destinado ao processo licitatório.