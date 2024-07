Programa Mais Médicos em Caxias do Sul cresce de sete para 18 profissionais desde a criação, em 2013

Em Caxias do Sul, 18 profissionais atendem atualmente pelo programa Mais Médicos, segundo o Ministério da Saúde. A iniciativa federal destina especialistas brasileiros e estrangeiros para municípios do interior e da periferia das cidades, onde há dificuldade de encontrar pessoas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2013, quando foi implantado, sete especialistas em Estratégia de Saúde da Família (ESG) atendiam na atenção primária no maior município da Serra. Se comparado com atualmente, 11 anos após a criação, houve um aumento de 157%. Mas o pico de contratados ocorreu em 2020, quando havia 24.