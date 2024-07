Habitação Notícia

Prefeitura aumenta de seis meses para um ano a concessão do auxílio moradia em Caxias do Sul

Atualmente, 44 famílias caxienses recebem o benefício de R$ 804 cada. Conforme a Secretaria Municipal da Habitação, a perspectiva é de que mais 10 sejam incluídas no programa em agosto. As solicitações são feitas no setor de Assistência Social da pasta

09/07/2024 - 20h00min