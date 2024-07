Plano de instalação do campus do IFRS em Gramado está em fase de desenvolvimento

A instalação de um campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) em Gramado está em fase de elaboração do plano de implantação. Ou seja, está em definição da localização da estrutura no município e quais os cursos serão oferecidos. Conforme o anúncio do Ministério da Educação (MEC), por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a instituição precisa ser aberta até 2027. No comunicado, em março deste ano, cem novos campi foram confirmados pelo governo federal em todo o país.