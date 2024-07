O chamamento público para a definição do imóvel que irá receber o Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul não teve propostas. O processo ficou disponível por 26 dias - entre 6 de junho e as 16h desta segunda-feira (1) - para que a iniciativa privada apresentasse sugestões de prédios capazes de abrigar o empreendimento. O espaço abrigará os vendedores ambulantes e também salas de capacitação profissional.