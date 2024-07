As notas de gaita ecoando pelo Parque de Eventos de Bento Gonçalves anunciavam que no palco da Praça Gastronômica da 32ª Expobento e a 19ª Fenavinho a música Merceditas, do Grupo Querência, era tocada com precisão para entreter os visitantes. As atrações gaudérias estavam entre as atividades deste domingo (14) e marcaram o primeiro de dois finais de semana do evento.