Iniciada sinalização da Rota dos Capitéis, que passará por nove cidades da Serra e uma do Vale do Taquari

A Rota dos Capitéis Caminhos da Imigração e da Fé teve mais um avanço na última sexta-feira (5). Em um ato simbólico, foi instalada a primeira placa de sinalização do roteiro turísticos, cultural e religioso que passará por nove municípios da Serra e um do Vale do Taquari. O local escolhido foi a Igreja Santo Antônio, no centro de Bento Gonçalves, ponto que determina o início e o fim do percurso. A idealização desse projeto, que é encabeçado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento, começou em 2020.