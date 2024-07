Um trabalhador de Cambará do Sul está desaparecido desde a manhã de domingo (7), de acordo com informações do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM). Segundo relato de familiares, Osmar Brando, 54 anos, saiu para colher pinhão em uma região de mata dos Campos de Cima da Serra e não retornou para casa. A Polícia Civil investiga o caso.