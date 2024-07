O 1º FarFest ocorre neste sábado (27), das 10h às 22h, no Centro Mário Bianchi, junto ao Parque Cinquentenário, em Farroupilha. O evento vai contar com venda de comida e bebida, além de programação artística (confira mais abaixo). Para as crianças terão brinquedos infláveis, atividades com escoteiros e acendimento de fogueira.