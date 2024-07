33 inscritos Notícia

Em modelo inédito, prefeitura de Caxias faz seleção interna para funções de diretoria

Iniciativa integra o sistema de governança pública, criado no ano passado com o objetivo de blindar processos de gestão pública de interferências políticas. Serão quatro escritórios comandados por servidores com o objetivo de garantir planejamento de longo prazo e condução profissional dos serviços

18/07/2024 - 10h47min