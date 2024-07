Corte da 20ª Fenavinho, de Bento, é escolhida e festa terá a primeira soberana surda da história

As soberanas da 20ª Fenavinho foram escolhidas na noite desta segunda-feira (15) e uma das damas de honra, Yasmin Luiza de Lima Barbacovi, 21 anos, é a primeira surda eleita da história da festa de Bento Gonçalves. Ela representa a Associação dos Surdos e, junto dela, farão parte do trio a Imperatriz do Vinho Laura Caroline Pouluk Strozak, 25, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a dama de honra Graziele Miszevski, 31, representante da Associação de Moradores do bairro Santa Helena.