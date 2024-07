O primeiro lote de ingressos para a Oktoberpizza, novo evento gastronômico de Carlos Barbosa, começa a ser vendido nesta segunda-feira (15), no site do evento. O valor das entradas varia de R$ 80 a R$ 230 por pessoa, conforme o dia, horário e ambiente escolhido. Aos domingos, adolescentes de 12 a 15 anos poderão entrar no evento acompanhadas pelos pais, mediante compra do ingresso infantil.