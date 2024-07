A partir do próximo final de semana, o distrito de Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul, sediará a 12ª edição da Festa do Agricultor. O evento ocorre de 26 a 28 de julho e de 2 a 4 de agosto. A programação estará concentrada na Praça Central de Fazenda Souza, no Salão Paroquial e em frente à Igreja da localidade.