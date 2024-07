O distrito de Fazenda Souza, em Caxias do Sul, está pronto para receber visitantes a partir do dia 26 de julho, na 12ª Festa do Agricultor. O evento será realizado de 26 a 28 de julho e nos dias 2, 3 e 4 de agosto. Com o tema Mãos simples, alimento sagrado o evento celebra as colheitas e valoriza o trabalho no campo por meio de muitos shows, gastronomia, desfiles com carros alegóricos e cerca de 70 expositores.