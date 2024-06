A análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) no veículo modelo Virtus branco com placas da Argentina, encontrado no Rio da Prata, entre os municípios de Vila Flores e Antônio Prado, no início de junho, apontou que o carro não passou por alterações. Ainda, a suspeita das autoridades de que drogas pudessem ter sido transportadas no veículo foi descartada. Apenas documentos de uma pessoa de 72 anos foram encontrados.