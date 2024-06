O Parque Municipal Mato Sartori, em Caxias do Sul, está recebendo estudantes de diferentes instituições de ensino para uma programação especial nesta Semana do Meio Ambiente. Durante as atividades, que ocorrem até sábado (8), os estudantes aprendem na prática sobre as espécies de árvores, fotossíntese, decomposição das plantas, além da importância da preservação de cada elemento da natureza. As visitas têm duração de 20 e 40 minutos e são gratuitas.