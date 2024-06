Operação da Polícia de Choque de Caxias do Sul, na madrugada deste domingo (23), surpreendeu um rapaz de 20 anos, que acabou preso, no bairro Santa Fé. Com ele, foram encontradas uma submetralhadora artesanal calibre 9 milímetros, uma pistola Taurus calibre .380, munições para ambas as armas e uma balaclava.