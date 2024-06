Um caminhão carregado com galões de óleo tombou às margens da RSC-453 (Rota do Sol), em Garibaldi, na madrugada deste sábado (8). O motorista de 25 anos, natural de Caxias do Sul, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital São Pedro de Garibaldi. Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, ele não corre risco de morte.