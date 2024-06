Até domingo (16), a Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, é palco para a Feira do Vinho. Das 9h às 19h, os visitantes podem encontrar vinhos, sucos e espumantes a preços atrativos, além de gastronomia típica italiana e até mesmo cosméticos feitos com uva. A iniciativa faz parte da programação do aniversário de 134 anos de Caxias do Sul e do Dia Estadual do Vinho.