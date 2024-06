O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul constatou nesta segunda-feira (17) um suposto vazamento na nova adutora da Rota do Sol, na região de Vila Seca, em Caxias do Sul. O ponto onde equipes estão trabalhando para avaliar a situação fica no km 158 da RS-453, e as suspeitas são de que, caso confirmado, as causas possam ter sido a movimentação do solo em decorrência da chuva.