Ainda neste ano, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Caxias do Sul poderão realizar consultas e renovar receitas médicas de forma digital. A adesão à telemedicina pela secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi anunciada no final de abril, mas o projeto ficou em espera durante maio devido aos efeitos da enchente no Estado. Agora, a pasta pretende lançar nas próximas semanas a licitação para a contratação do serviço.