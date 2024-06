Um terreno de 2.021,2 metros quadrados está em fase de aquisição pela prefeitura de Caxias do Sul para a implantação de uma via pararela à Avenida São Leopoldo, no bairro São Leopoldo. A nova rua vai permitir a implantação de um binário naquela região da cidade, fazendo com que o novo traçado absorva o trânsito no sentido centro-bairro e a atual avenida tenha mão única no sentido contrário, ampliando a capacidade de tráfego.