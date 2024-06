Em um mês, campanha caxiense arrecada ao menos 70 computadores para doar às empresas afetadas pela chuva no RS

Lançada na segunda quinzena do mês de maio, a campanha Levanta TI RS, do Trino Polo — Polo de TI da Serra Gaúcha, já arrecadou ao menos 70 computadores para doar às empresas afetadas pela tragédia climática no Estado. As doações, que seguem sendo recebidas (confira abaixo como ajudar), buscam formar kits computacionais básicos, com CPU, mouse, teclado, monitor e seus respectivos cabos. São aceitos itens novos e usados, desde que em bom estado de funcionamento.