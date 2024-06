Edição especial Notícia

Com desejo de retomada, Nova Roma do Sul celebra filó de inverno da festa La Prima Vendemmia

Este é o primeiro grande evento comunitário do município após a enchente de setembro que levou a antiga ponte de ferro da RS-448. Festejos ocorrem no sábado (29), com entrada gratuita. Programação inclui cardápio farto e música

26/06/2024 - 20h00min Atualizada em 27/06/2024 - 08h33min