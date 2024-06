A prefeitura de Caxias do Sul publicou, nesta quarta-feira (19), o edital da licitação para a contratação da empresa que será a responsável por operar o serviço de telemedicina na cidade. Com essa modalidade, será possível prestar atendimento remoto nos casos em que a população precisar de assistência em situações como consultas médicas clínicas com queixas simples, renovações de receitas, solicitações de exames e encaminhamentos para a rede especializada.