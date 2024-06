Durante a próxima semana, partir de segunda-feira (17), o atendimento médico no bairro Centenário será realizado no ônibus da Cruz Vermelha. O serviço será ofertado todos os dias da semana, exceto na quinta-feira (20), quando o veículo estará estacionado na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade, em uma ação de vacinação contra a gripe.