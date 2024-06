Pacientes que tinham a unidade básica de saúde (UBS) Centenário, em Caxias do Sul, como referência, deverão ser encaminhados para outras unidades de bairros próximos. Isso porque a Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta segunda-feira (10) o encerramento definitivo dos atendimentos no local e fechamento do espaço.