"Caxias do Sul é uma cidade acolhedora" foi como definiu o prefeito Adiló Didomenico durante a celebração dos 134 anos do município, na tarde desta quinta-feira (20), na Praça Dante Alighieri. A comemoração ainda contou com homenagens aos voluntários que atuaram na ajuda humanitária durante o desastre ambiental no Rio Grande do Sul em maio.