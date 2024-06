Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, registrou a temperatura mais fria do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (4). Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), compilados pela Climatempo, os termômetros marcaram 1,7ºC às 6h. Os moradores relataram a presença de geada em alguns pontos do município, principalmente no interior.