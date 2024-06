O clima ameno dessa semana está com os dias contados na Serra: de acordo com a Climatempo, o sol e o calor permanecem somente até o final de semana, quando a chuva deve chegar à região. Segundo o serviço de meteorologia, nesta quarta-feira (12), as temperaturas podem chegar a 26ºC em Caxias do Sul e Gramado. Em Farroupilha e Bento Gonçalves, o calor pode ser ainda maior, com os termômetros devendo chegar aos 27ºC. Essas condições seguem assim até a sexta-feira (14).