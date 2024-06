Um relatório apresentado nesta terça-feira (11) por pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB) aponta 11 ações que podem ser realizadas para a redução de riscos na comunidade da Barragem do Salto, em São Francisco de Paula. Na metade de maio, cerca de 20 pessoas foram evacuadas da região após o surgimento de rachaduras, deslizamentos e o risco de desmoronamento de uma encosta de 60 metros que está às margens do reservatório da usina.