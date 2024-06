A terceira edição da Tricofest se inicia nesta sexta-feira (7), a partir das 10h, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, na Serra. A abertura oficial, no entanto, será no sábado (8), às 16h, junto ao Espaço Malha. Inicialmente, o evento estava previsto para começar no dia 10 de maio, mas foi adiado devido à situação das chuvas no Rio Grande do Sul. A edição de Picada Café também teve alteração de datas: será de 19 de julho a 11 de agosto.