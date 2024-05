Nesta segunda-feira (6), os motoristas que precisam fazer o trajeto entre Serra e a Capital têm ao menos três alternativas: duas delas por rodovias do RS, com tempo de viagem acima de quatro horas, e uma que passa pelo estado vizinho, Santa Catarina, ampliando o tempo para seis horas. As autoridades reforçam que o caminho deve ser percorrido apenas em situações de extrema necessidade. A orientação é que as pessoas evitem viajar.