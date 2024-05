A BR-470 em Bento Gonçalves está bloqueada nesta segunda-feira (20) no km 203, no distrito de Tuiuty. A interrupção se iniciou pela manhã e se estende até as 18h. Está liberado o tráfego de veículos apenas para o acesso local, com triagem feita pelos policiais, que verificam se trata-se de moradores de localidades próximas.