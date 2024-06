O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (30), deve ser de temperaturas baixas e com ocorrência de geada na Serra gaúcha. Segundo a Climatempo, o sol começa a aparecer mais, mas os termômetros não têm alterações significativas diante da influência de uma massa de ar frio de origem polar. Nesta quarta-feira (30), a mínima do Estado foi registrada em São José dos Ausentes, com 5,4°C. Vacaria ficou na terceira posição do ranking das cidades mais frias, com 6,3°C — Quaraí ocupou o segundo lugar (6,2°C).