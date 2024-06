O feriado de Corpus Christi começou com frio intenso e geada nos Campos de Cima da Serra. O fenômeno foi registrado, mesmo que timidamente, em São José dos Ausentes. O município, inclusive, teve a temperatura mais baixa do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (30): 2,5°C. Em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, a mínima foi de 3,4°C e em Cambará do Sul, também na Serra, 4°C.