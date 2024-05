A chuva deu uma trégua momentânea na região da Serra, dando lugar a temperaturas mais baixas. O frio, com possibilidade de os termômetros chegarem próximos a 0ºC, espanta a instabilidade, trazendo chance de geada para esta quarta-feira (15), de acordo com a Climatempo. Nesta terça, o dia começou instável, mas foi clareando ao longo da manhã. As temperaturas mais frias foram registradas em Vacaria e em Bento Gonçalves, com 7,2°C, e em São José dos Ausentes, com 5,4°C. As máximas chegam a 19°C na Serra nesta terça.