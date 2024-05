O monitoramento e avaliação de áreas com maior risco de deslizamento terão novo plano de ação em Bento Gonçalves. O município comunicou nesse sábado (11) a criação do Núcleo de Riscos Geológicos (NRG). O grupo, formado por geólogos e engenheiros geotécnicos, irá avaliar a possibilidade de deslizamentos nas áreas atingidas pelas chuvas. Os trabalhos serão feitos em colaboração com Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPURB).