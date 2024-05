O motorista de um ônibus do transporte escolar, identificado como Erotilde Oliveira Boeira, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (24), em Muitos Capões. A colisão, que envolveu outros dois caminhões, foi registrada por volta das 6h no km 156, nas proximidades do acesso à cidade dos Campos de Cima da Serra. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento.