O homem que morreu soterrado em um silo de soja na tarde de quarta-feira (22), em Muitos Capões, foi identificado como Antonio Renan Ribeiro Assunção, 39 anos. Ele é velado na, manhã desta quinta-feira (23), na capela funerária do município e o sepultamento está previsto para as 14h, no Cemitério Mato Grande.