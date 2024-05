A Polícia Civil de São Joaquim, em Santa Catarina, confirmou nesta segunda-feira (27) que o corpo de Lázaro Bibiana, 36 anos, foi encontrado na noite de domingo (26). Ele estava desaparecido desde o dia 18 de maio, após o veículo em que estava com outros dois homens cair da ponte sobre o Rio Contas/Capivaras, no interior de São José dos Ausentes, divisa com o Estado catarinense, durante uma tentativa de travessia.