A chuva forte deve dar uma pequena trégua nos próximos dias na Serra. A instabilidade ainda é percebida nesta sexta-feira (3). No sábado e domingo, no entanto, a chuva deve diminuir, voltando a se intensificar no começo da próxima semana. As temperaturas devem ser altas: em Santa Tereza, na próxima segunda-feira (6) a previsão é chegar aos 33ºC.