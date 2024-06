Na Serra, segundo os Correios, devido à situação que o Rio Grande do Sul se encontra em virtude da chuva, há atraso no prazo de entrega das correspondências e encomendas. Apesar disso, a região não tem restrições totais, como ocorre em outros locais. Até o momento, 24 cidades do RS estão com restrições de entrega em áreas afetadas pelas enchentes, localizadas principalmente na região da Capital e no sul do Estado. Segundo a nota dos Correios, são 194 CEPs que estão restritos, mas a situação é temporária.