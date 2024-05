Máquinas paradas no interior e equipes de segurança em alerta. O prognóstico dado pelo prefeito Adiló Didomenico para o final de semana é reflexo do retorno da chuva em grandes volumes para Caxias do Sul. O anúncio de interrupção dos trabalhos fora da área urbana foi feito na noite da sexta-feira (10), em uma coletiva de imprensa que aconteceu no Centro Integrado de Operações (CIOp) de Caxias do Sul.