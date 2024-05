A revitalização da Estação Férrea poderá ser retomada em Caxias do Sul. De acordo com anúncio da prefeitura nesta quinta-feira (9), uma empresa venceu a licitação do último lote para a obra. Os trabalhos estão parados desde junho do ano passado, quando a vencedora do primeiro certame abandonou a reforma. Um novo processo de contratação foi aberto e, dessa vez, dividido em cinco grupos.