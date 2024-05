Um ciclista de 19 anos morreu atropelado na madrugada desta quarta-feira (8) no km 21 da RS-122, em Bom Princípio. Ele não teve a identidade divulgada pela polícia e morreu após uma colisão, que ocorreu por volta de 0h30min, entre a bicicleta e uma moto Honda Titan 150, emplacada em Feliz. O ciclista seguia no sentido Serra-Capital e morreu no local.