As cerca de 48 famílias que moram no bairro Santin e no loteamento Alto Paraíso, em Serafina Corrêa, não devem voltar para suas casas. A área, que foi evacuada na quarta-feira (8) pelo risco de iminente de deslizamentos, foi avaliada por um geólogo e pela equipe de engenharia do município nesta quinta-feira (9).