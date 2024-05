O cartório de Galópolis e o Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA), ambos localizados no km 160 da BR-116, foram destruídos por um deslizamento de terra causado pela forte chuva que atingiu todo o Rio Grande do Sul no início de maio. Os dois serviços serão retomados, de forma temporária, na Rua Bôrtolo Triches, no bairro Salgado Filho, em salas alugadas. No entanto, ainda não há uma previsão para o início das atividades. Neste momento, o espaço está passando por obras de instalações elétricas e de rede, além de divisórias para a organização de salas para os setores.